PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Unfall mit Wohnwagen führt zu starkem Stau+++LKW verliert nach Unfall 1000 Liter Diesel+++

Wiesbaden (ots)

1. Unfall mit Verletzten unter Beteiligung PKW mit Wohnanhänger führt zu Stau

(Sc) Ein Unfall zwischen einem PKW mit Wohnanhänger und einem weiteren PKW führte am Montag, 04.05.2026 um 11:40 Uhr auf der A3 in Richtung Köln kurz vor dem Wiesbadener Kreuz zu einem Unfall mit Verletzten und einem erheblichen Rückstau.

Ein 73-jähriger Deutscher befuhr mit seinem Ford Kuga und Wohnanhänger in Begleitung einer 63-jährigen Beifahrerin die A3 in Richtung Köln zwischen dem Autobahndreieck Mönchhof und dem Wiesbadener Kreuz. Der 73-Jährige wechselte auf den linken Fahrstreifen, um andere Fahrzeuge zu überholen und übersah hierbei einen Ford Focus, der von einem 26-jährigem Deutschen geführt wurde. Es kam zum seitlichen Kontakt zwischen dem Ford Focus und dem Wohnanhänger, wodurch der Wohnanhänger ins Schlingern kam. Der 73-Jährige Fahrer des Ford Kuga konnte den Wohnanhänger nicht mehr unter Kontrolle bringen, so dass PKW und Wohnanhänger über alle Fahrstreifen der A3 schleuderten und schließlich am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kamen.

Durch den Unfall wurde die 63-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die anderen Personen blieben zum Glück unverletzt. Alle Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

Die nicht länger fahrbereiten Fahrzeuge blockierten zwei von vier Fahrstreifen der A3 in Richtung Köln. Zusätzlich blockierten Fahrzeugteile die Fahrbahn.

Die Fahrbahn wurde schnellstmöglich durch die Polizei gereinigt, so dass zumindest zwei Fahrstreifen wieder befahrbar waren. Es entstand dennoch Rückstau von ca. 8 Kilometern.

2. LKW verliert 1000 Liter Diesel nach einem Unfall

(Sc) Am Montag, 04.05.2026 um 11:48 Uhr überfuhr eine 38-jährige Deutsche LKW-Fahrerin auf der A3 bei Niedernhausen einen Metallgegenstand, der den Dieseltank ihres LKW durchschlug, wodurch erhebliche Mengen Diesel ins Erdreich sickerten.

Die 38-jährige Deutsche LKW-Fahrerin befuhr mit ihrem Sattelzug den rechten von drei Fahrstreifen der A3 in Richtung Frankfurt. Kurz vor Niedernhausen überfuhr sie eine auf der Straße liegende circa 1 Meter lange Metallstange, die aufgewirbelt wurde und den rechten von zwei Dieseltanks des LKW durchschlug. Sofort ergossen sich mehrere Liter Diesel aus dem Tank auf die Fahrbahn, bis die LKW-Fahrerin auf dem Standstreifen anhalten konnte. Hier liefen nun beide Tanks nahezu leer, so dass insgesamt circa 1000 Liter Diesel ins dortige Erdreich sickerten.

Die hinzugerufene Feuerwehr Niedernhausen und die zuständige Autobahnmeisterei sind zur Zeit noch mit der Beseitigung des Diesels beschäftigt. Die aufwändigen Arbeiten werden voraussichtlich noch bis in die Nacht dauern. Hierfür muss das kontaminierte Erdreich ausgebaggert und der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

Der reine Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Zum Sachschaden hinzu kommen noch der Wert der 1000 Liter Diesel, sowie die hohen Kosten für die Beseitigung der Umweltschäden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zum Verursacher, der auf der A3 in Richtung Süden eine circa 1 Meter lange Metallstange verloren hat, geben können. Bei der Metallstange handelt es sich um eine silberfarbene Stange aus Edelstahl mit den Maßen 100 cm lang / 6 cm hoch / 2 cm dick. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer: 0611-3454140 entgegen.

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