PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Korrektur der Pressemeldung: "LKW verliert nach Unfall 1000 Liter Diesel"+++

Wiesbaden (ots)

(Sc) Die am Montag, 04.05.2026 um 15:36 Uhr veröffentlichte Pressemeldung zum LKW-Unfall mit Verlust von Diesel muss korrigiert werden.

Die vor Ort im Einsatz befindliche Feuerwehr Niedernhausen konnte aufgrund ihrer schnellen Reaktionszeit noch 700 Liter aus den defekten Tanks des Lastkraftwagens abpumpen. Somit sickerten "nur" circa 300 Liter in das Erdreich des Grünstreifens an der Unfallstelle.

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