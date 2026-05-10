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POL-WI: +++Korrektur der Pressemeldung:Pkw überschlagen sich, Fahrer verletzt - Sperrung auf A 671 +++

Wiesbaden (ots)

(be) Die am Sonntag, 10.05.2026 um 03:57 Uhr veröffentlichte Pressemeldung zum Unfall mit überschlagenen PKW auf der BAB 671 muss korrigiert werden.

Entgegen der ersten Meldung wurde der Fahrer des BMW durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit, während der Fahrer des Mercedes selbstständig aus dem Wrack aussteigen konnte. Ein Brand im Motorraum des Mercedes wurde durch die Feuerwehr frühzeitig bekämpft, sodass es zu keinem Vollbrand des Fahrzeugs kam.

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