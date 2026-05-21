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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto macht sich selbständig und verursacht Schaden

Kaiserslautern (ots)

Weil sie vergaß, an ihrem Auto einen Gang einzulegen und die Handbremse zu ziehen, hat eine Frau am Mittwochvormittag in der Merkurstraße einen Unfall ausgelöst. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Autofahrerin hatte ihren Pkw kurz nach 10 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt und war ausgestiegen - allerdings ohne ihren Wagen gegen Wegrollen zu sichern. Die Folge: Das Auto setzte sich fahrerlos von allein in Bewegung und prallte gegen zwei andere abgestellte Fahrzeuge. Alle drei beteiligten Wagen wurden beschädigt, der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Verantwortliche erhielt eine kostenpflichtige Verwarnung. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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