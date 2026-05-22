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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Keller: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein Dieb "bediente" sich am Donnerstagmorgen in einem Kellerraum in der Gerhard-Hauptmann-Straße. Ein Zeuge, der gegen elf Uhr die Polizei alarmierte, hatte den Unbekannten auf frischer Tat ertappt, als er gerade seine Beute sicherte. Unter anderem stahl der Verdächtige einen Staubsauger, den der Zeuge als sein Eigentum wiedererkannte. Auf Ansprache ließ der Unbekannte die Gegenstände fallen und machte sich davon. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 40-jährigen, glatzköpfigen Mann gehandelt haben. Er trug einen grauen Pullover und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter 0631 369-14299 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Auch sonstige sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl nehmen die Beamten unter dieser Telefonnummer entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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