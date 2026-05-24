Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrollen

Kaiserslautern (ots)

Am 23.05.2026 gegen 05:40 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann in seinem Pkw sitzend auf dem Parkdeck der Diskothek "Nachtschicht" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann stand hierbei augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,59 Promille. Dem Betroffenen wurde die Inbetriebnahme des Fahrzeugs untersagt. Mit der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels erklärte er sich einverstanden. Eine Weiterfahrt konnte dadurch verhindert werden.

Am 23.05.2026 gegen 06:00 Uhr wurde ein 22-jähriger Fahrzeugführer vor Fahrtantritt auf dem Parkdeck der Diskothek "Nachtschicht" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Promille. Dem Mann wurde die Inbetriebnahme seines Pkw untersagt. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Eine Gefährdung des Straßenverkehrs konnte dadurch rechtzeitig verhindert werden.

Am 23.05.2026 gegen 16:17 Uhr wurde im Bereich der Gaustraße in der Innenstadt ein E-Scooter-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Konsum berauschender Mittel. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Zudem reagierte ein Urintest positiv auf THC, weshalb dem Betroffenen eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am 23.05.2026 gegen 17:24 Uhr wurde ein Verkehrsteilnehmer im Bereich Stiftsplatz in der Innenstadt einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Zudem konsumierte der Betroffene während der Maßnahme eine Dose Bier. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Der Fahrtantritt mit dem Fahrrad wurde untersagt. Mit dem Betroffenen wurde ein verkehrserzieherisches Gespräch geführt, in dem ihm die Gefahren und rechtlichen Konsequenzen erläutert wurden. Der Betroffene zeigte sich einsichtig. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass das Führen von Fahrzeugen unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt.|PvD

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