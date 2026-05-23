Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere alkohol- und drogenbedingte Vorfälle im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht auf Samstag kam es im Stadtgebiet Kaiserslautern zu mehreren polizeilichen Einsätzen im Zusammenhang mit Alkohol- und Drogeneinfluss im Straßenverkehr.

In der Trippstadter Straße kontrollierten Polizeibeamte einen 30-jährigen Fahrzeugführer. Während der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch fest. Trotz mehrfacher Versuche gelang es dem Mann nicht, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Lauterstraße. Dort wurde ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aufgrund eines defekten Rücklichts kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Cannabiskonsum. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf THC. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Bereits zuvor hatte die Polizei in der Denisstraße eine mögliche Trunkenheitsfahrt verhindert. Beamte stellten einen Mann fest, der in seinen Pkw einstieg und das Fahrzeug starten wollte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Zur Verhinderung einer Fahrt unter Alkoholeinfluss wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.|PvD

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