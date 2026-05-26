POL-PDKL: Restaurantbesucher unzufrieden mit Essen

Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagabend hat ein Mann einen 31-Jährigen geschlagen. Die beiden trafen auf dem Fest im Volkspark aufeinander. Der Täter rempelte nach ersten Erkenntnissen den anderen Mann an, der ihn daraufhin ansprach. Als Antwort erhielt er einen Schlag ins Gesicht, wobei seine Brille kaputt ging. Im darauffolgenden Gerangel wurde eine Zeugin ebenfalls geschlagen. Gegen den Angreifer wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. |laa ...

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