Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Restaurantbesucher unzufrieden mit Essen
Kaiserslautern (ots)
In einem Schnellrestaurant im Stadtgebiet hat ein Mann am Montagabend eine 47-Jährige beleidigt. Der Grund dafür seien wohl Unstimmigkeiten bei der Bestellung des Essens gewesen. Der 27-Jährige beschimpfte die Zeugin, die daraufhin die Polizei informierte. Der Mann muss sich nun wegen Beleidigung verantworten. |laa
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