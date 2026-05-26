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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Restaurantbesucher unzufrieden mit Essen

Kaiserslautern (ots)

In einem Schnellrestaurant im Stadtgebiet hat ein Mann am Montagabend eine 47-Jährige beleidigt. Der Grund dafür seien wohl Unstimmigkeiten bei der Bestellung des Essens gewesen. Der 27-Jährige beschimpfte die Zeugin, die daraufhin die Polizei informierte. Der Mann muss sich nun wegen Beleidigung verantworten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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