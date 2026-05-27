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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autos beschädigt zurückgelassen

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in der Schulstraße. Gesucht werden Zeugen, die am vergangenen Samstag (23. Mai) zwischen 14 und 16 Uhr etwas beobachtet haben.

In diesem Zeitraum wurde ein Pkw, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war, von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Hinweise auf den Verursacher gibt es bislang leider nicht. Den Ermittlungen zufolge dürfte der Wagen aus Richtung Adolph-Kolping-Platz gekommen und in Richtung Lutrinastraße gefahren sein. Er streifte den geparkten Pkw im Vorbeifahren. Näheres ist derzeit nicht bekannt.

Ebenfalls beschädigt wurde am Dienstag ein geparktes Auto in der Karcherstraße. In diesem Fall dürfte es sich aber den ersten Überprüfungen zufolge nicht um einen Unfall, sondern vielmehr eine mutwillige Beschädigung handeln. Zwischen 11 und 13 Uhr wurde ein Pkw auf der Beifahrerseite völlig zerkratzt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu beiden Fällen unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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