Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrüger verschaffen sich Bankdaten

Landkreis Kaiserslautern (ots)

In einem Kleinanzeigen-Portal im Internet ist ein Mann aus der Verbandsgemeinde Landstuhl an Betrüger geraten. Am Dienstag meldete der 41-Jährige, dass er am Vortag während des Bezahlvorgangs in dem Portal einen Link erhielt, den er anklicken sollte, um seine Bankdaten zu verifizieren. Nachdem der Mann der Aufforderung nachgekommen war, wurden mehrere Beträge unbefugt von seinem Konto abgebucht. Dem 41-Jährigen entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von mehr als 2.000 Euro.

Die Präventionsexperten der Polizei geben unter www.polizei-beratung.de Tipps und Informationen rund um das Thema Betrug. Speziell für Online-Käufer sind hier einige Verhaltenshinweise für sichere Bezahlvorgänge aufgelistet: https://s.rlp.de/dPqtW |cri

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