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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn und der Stadt Heilbronn "Sicher im Park"

Heilbronn (ots)

Positives Fazit nach Aktionstag "Sicher im Park"

Im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Heilbronn" führten das Polizeipräsidium Heilbronn und der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) der Stadt Heilbronn am Donnerstag den Aktionstag "Sicher im Park" durch. Zwischen 14 Uhr und 22 Uhr waren die Einsatzkräfte in den Heilbronner Park- und Grünanlagen sowie in der Innenstadt präsent. Aufgrund des guten Wetters waren die Grünflächen und Parks stark frequentiert. Insgesamt wurden im Verlauf des Einsatzes 131 Personenkontrollen durchgeführt. Neben Kräften des Polizeipräsidiums Heilbronn waren Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz sowie der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Heilbronn in die Maßnahmen eingebunden. Unter anderem ahndeten die Einsatzkräfte Verstöße gegen das Waffen-, Cannabis-, Asyl- und Tabakgesetz sowie mehrere Ordnungswidrigkeiten. Zudem wurden Platzverweise ausgesprochen, zwei Messer und ein Tierabwehrspray beschlagnahmt und ein Vollstreckungshaftbefehl vollzogen. Polizei und Stadt ziehen insgesamt ein positives Fazit des Aktionstags. Besonders der offene und konstruktive Austausch mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern war aus Sicht der Einsatzkräfte erfreulich. Der Aktionstag hat erneut gezeigt, wie wichtig sichtbare Präsenz, gemeinsame Kontrollen und die enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und Stadt Heilbronn für das Sicherheitsgefühl der Menschen sind.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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