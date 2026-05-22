Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Polizeieinsatz mit mehreren Streifen und Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Lauda-Königshofen: Polizeieinsatz wegen Kind im Ausnahmezustand

Am Donnerstagnachmittag rückten zahlreiche Streifen zu einem Einsatz nach Lauda-Königshofen aus. Gegen 14 Uhr wurde den Einsatzkräften eine Person mit einem Messer gemeldet, die angeblich versuchte in eine Wohnung einzudringen. Aus diesem Grund machten sich sogleich sechs Streifen auf den Weg nach Lauda. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass ein Kind in psychischen Ausnahmezustand in der elterlichen Wohnung randalierte. Der Junge wurde schließlich von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Tauberbischofsheim: Nach Unfall abgehauen

Weil ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag ein in Tauberbischofsheim geparktes Auto beschädigte, den Unfall aber nicht meldete, werden nun Zeugen gesucht. Die Besitzerin hatte den schwarzen Ford Mondeo gegen 8:40 Uhr und gegen 15:20 Uhr für jeweils wenige Minuten auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Kapellenstraße abgestellt. Diese kurzen Zeiträume müssen für den Unbekannten ausgereicht haben, um beim Ein- oder Ausparken an dem Ford einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu verursachen und unerkannt zu flüchten. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

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