Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Betrüger unterwegs

Hohenlohekreis (ots)

Hohenlohekreis: Betrüger mit dreister Masche unterwegs

Mit einer dreisten Masche waren Betrüger am Donnerstag im Hohenlohekreis unterwegs. Die bislang unbekannten Täter gaben sich gegenüber Firmenmitarbeitenden als Subunternehmer aus und behaupteten, dringend Metallteile beziehungsweise nichtmagnetisches Material für Arbeiten auf einer Baustelle zu benötigen. Die Männer sprachen Englisch und wenige Worte Deutsch. Zwei der Täter werden als etwa 35 bis 40 Jahre alt beschrieben. Einer der Männer hatte dunkelblonde Haare und eine normale Statur, der andere dunklere Haare und eine kräftige Statur. Beide trugen Jeans, weiße T-Shirts ohne Aufdruck und hatten einen Dreitagebart. Unterwegs waren die Tatverdächtigen mit einem silbernen Ford Transit mit britischem Kennzeichen. Zeugen, die am Donnerstag im Hohenlohekreis, insbesondere im Bereich Ingelfingen, verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem silbernen Ford Transit mit britischem Kennzeichen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 8294 beim Polizeiposten Niedernhall zu melden. Ebenfalls bittet die Polizei Herbergsbetriebe die Gäste mit britischen Fahrzeugen untergebracht haben sich unter der selben Nummer zu melden.

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