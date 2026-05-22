Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Neuenstein: Auf anderes Auto aufgefahren - Ein Leichtverletzter

Eine 21 Jahre alte Frau ist am Freitag auf der Autobahn 6 Richtung Mannheim auf einen Mercedes aufgefahren und hat einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Die 21-Jährige fuhr mit ihrem BMW gegen 07:40 Uhr auf der A6 zwischen Öhringen und Neuenstein, als sie auf den Mercedes eines 56-Jährigen auffuhr. Zuvor soll der Mercedes-Lenker aufgrund eines vor ihm fahrenden Autos, welches mutmaßlich den Fahrstreifen wechselte, gebremst haben. Der 45-jährige Beifahrer im Mercedes zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme waren kurzeitig alle Fahrstreifen gesperrt und es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg zu melden.

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