Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigung an Auto

Main-Tauber-Kreis (ots)

Großrinderfeld: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Montag oder Dienstag im Mühlackerweg in Großrinderfeld einen Opel beschädigt. Die Besitzerin parkte am Montag gegen 17:20 Uhr ihren Opel auf Höhe der Hausnummer 28. Als sie am Dienstag gegen 10:45 Uhr zurückkam, stellte sie fest, dass die rechte Fahrzeugseite zerkratzt war. Der entstandene Schaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

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