POL-ME: 30-Jährige unter Vorhalt eines Messers sexuell belästigt - Polizei bittet um Hinweise - 2606124
Hilden (ots)
Am Samstag, 27. Juni 2026, belästigte ein bislang unbekannter Mann in einem Waldstück in Hilden unter Vorhalt eines Messers eine 30-jährige Frau sexuell. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 19:30 Uhr war die Frau zu Fuß in einem Waldgebiet nördlich des Waldbades unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde sie auf einem Spazierweg parallel zur Straße "An der Bibelskirch" von einem Unbekannten angesprochen. Unter Vorhalt eines Messers zog der Täter sie in den Wald und belästigte sie sexuell. Als Geräusche von weiteren Spaziergängern hörbar waren, ließ der Mann von ihr ab und floh unerkannt.
Der Täter kann lediglich mit kurzen dunklen Haaren beschrieben werden. Er trug ein dunkles Basecap.
Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:
Wer hat am Samstagabend zu der genannten Zeit in dem Waldstück Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410, jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
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