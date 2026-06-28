Polizei Mettmann

POL-ME: 63-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt - 2606123

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Ratingen (ots)

Am Freitagnachmittag, 26. Juni 2026, wurde ein 63-jähriger Fahrer eines Motorradgespanns in Ratingen-Breitscheid beim Abbiegen von einem nachfolgenden Auto einer 64-Jährigen erfasst und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:20 Uhr befuhr eine 64-Jährige in ihrem Alfa Romeo die Essener Straße in Richtung "Am Sondert". In Höhe der Einmündung zum Hasenbrucher Weg hatte sie die Absicht, ein Motorradgespann zu überholen, das zuvor vom Hasenbrucher Weg auf die Essener Straße eingebogen war. Im Überholvorgang bog der vorausfahrende Motorradfahrer mit seinem Beiwagen nach links auf den Blomericher Weg ab. Sie erfasste das BMW-Gespann, so dass der 63-jährige Fahrer stürzte und schwer verletzt wurde.

Die 63-jährige Beifahrerin lenkte die BMW R75 in den Grünstreifen, überfuhr einen Leitpfosten und stoppte den Motor. Unverletzt konnte sie das stark beschädigte Gespann verlassen.

Der lebensgefährlich verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme der Polizei wurde ein speziell geschultes Aufnahmeteam des Polizeipräsidiums Essen hinzugezogen. Die Essener Straße wurde für die Dauer der Ermittlungen vollständig gesperrt.

Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 25.000 Euro.

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