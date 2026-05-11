Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Bundespolizei ermittelt

Friesenheim/Lahr (ots)

Am 8. Mai 2026 kam es gegen 22 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Unbekannte Täter hatten auf der Bahnstrecke zwischen Friesenheim und Lahr Schottersteine auf die Gleise gelegt. Ein Zugführer meldete den Vorfall der Bundespolizei, als er die aufgelegten Steine überfuhr. Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn sperrte daraufhin die Gleise. Beim Eintreffen der Beamten stellten diese fest, dass auch auf dem gegenüberliegenden Gleis Schottersteine aufgelegt worden waren. Nach der Sicherung der Spuren und dem Entfernen der Steine konnte der Zugverkehr wieder aufgenommen werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter der Telefonnummer 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

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