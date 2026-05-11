Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang
Altenheim (ots)
Am späten Freitagabend (08.05.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Altenheim einen senegalesischen Staatsangehörigen. Der Mann konnte sich mit einem gültigen französischen Aufenthaltstitel ausweisen. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen unerlaubter Einreise. Der 40-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 25-tägigen Haftstrafe. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte er seine Reise fortsetzen.
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