BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang

Kehl (ots) - In der Nacht auf den 8. 2026 Mai nahm die Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus fest. Der 49-Jährige war auf dem Weg nach Warschau, als er an der Europabrücke in Kehl einer Kontrolle unterzogen wurde. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Es besteht der dringende Verdacht, dass er sich eines Verbrechens nach dem ...

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