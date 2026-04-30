Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Himmelfahrtskonzert im Forst Harthagen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Norderstedt (ots)

Am Donnerstag, den 14. Mai 2026, lädt die Freiwillige Feuerwehr Garstedt zum traditionellen Himmelfahrtskonzert in den Forst Harthagen ein. Von 09:30 bis 14:30 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher hier ein abwechslungsreiches Programm.

Die beliebte Veranstaltung findet in diesem Jahr bereits zum 47. Mal statt und hat sich im Laufe der Zeit von einem reinen Konzert zu einer Veranstaltung für die ganze Familie entwickelt.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt die BigBand der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt mit schwungvollen Melodien und bester Stimmung. Auch die jüngsten Gäste kommen voll auf ihre Kosten: Die Jugendfeuerwehr Norderstedt bietet wieder Spiel und Spaß für strahlende Gesichter. Dazu gehören unter anderem die Erkundung eines Feuerwehrfahrzeugs mit spannender Technik sowie eine Hüpfburg zum Austoben.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Von Leckerem vom Grill über Kaffee und Kuchen bis hin zu erfrischenden Getränken ist für jeden Geschmack etwas dabei - und das zu familienfreundlichen Preisen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass vor Ort ausschließlich Barzahlung möglich ist.

Die Veranstaltung findet inmitten des Waldes auf einer Lichtung an der ehemaligen Wetterschutzhütte der Waldjugend (heute Waldinformationspunkt der NABU-Gruppe) statt. Diese besondere Kulisse fernab von Alltag und Hektik verleiht dem Fest seinen einzigartigen Charakter und begeistert seit über 40 Jahren zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Erreichbar ist die Lichtung über den Friedrichsgaber Weg und den Harthagen. Die letzten Meter müssen zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt freut sich darauf, auch in diesem Jahr wieder viele Gäste zu einem schönen Himmelfahrtstag voller Musik, Spiel und Spaß in der Natur begrüßen zu dürfen.

"Das Himmelfahrtskonzert verbindet Musik, Gemeinschaft und den direkten Kontakt zur Freiwilligen Feuerwehr. Wer uns kennenlernen oder sich über ein mögliches Ehrenamt oder aber auch eine fördernde Mitgliedschaft informieren möchte, ist bei uns genau richtig", erklärt Ortswehrführer Florian Reichelt.

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell