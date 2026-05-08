Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 49-Jähriger in Untersuchungshaft

Kehl (ots)

In der Nacht auf den 8. 2026 Mai nahm die Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus fest. Der 49-Jährige war auf dem Weg nach Warschau, als er an der Europabrücke in Kehl einer Kontrolle unterzogen wurde. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Es besteht der dringende Verdacht, dass er sich eines Verbrechens nach dem Betäubungsmittelgesetz strafbar gemacht hat. Noch am selben Tag wurde er dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der Richter setzte den Haftbefehl in Vollzug, sodass der Mann bis zu seiner Hauptverhandlung in einer Justizvollzugsanstalt verbleibt.

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