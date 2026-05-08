Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zeugenaufruf: Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Offenburg/Bad Griesbach (ots)

Am 7. Mai 2026 kam es zwischen 16 und 17 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer Regionalbahn der SWEG. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte dabei eine Seitenscheibe des Zuges. Der Zug befuhr die Strecke Offenburg-Bad Griesbach. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 4.000 Euro. Die Bundespolizei hat eine Videoauswertung des Zuges veranlasst.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter der Telefonnummer 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

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