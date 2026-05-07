Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Kontrolle am Bahnhof - Vermögensabschöpfung erfolgreich

Offenburg (ots)

Am 6. Mai 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen türkischen Staatsangehörigen. Dieser wies sich gegenüber den Beamten mit einer Niederlassungserlaubnis aus. Die Überprüfung der Daten im Fahndungssystem ergaben eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung. Demnach sollten bei dem Mann, der wegen Betrugs verurteilt worden war, Vermögenswerte in Höhe von 530 Euro abgeschöpft werden. Die Beamten konnten bei dem 30-Jährigen 380 Euro in Bar sowie 1 Gramm Feingold abschöpfen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte er seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell