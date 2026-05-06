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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Champions League Spiel FC Bayern München - Paris Saint-Germain - Einsatzmaßnahmen an der deutsch-französischen Grenze

BPOLI-OG: Champions League Spiel FC Bayern München - Paris Saint-Germain - Einsatzmaßnahmen an der deutsch-französischen Grenze
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Kehl/Rheinau/Wintersdorf/Iffezheim (ots)

Anlässlich der heutigen Champions League Spielbegegnung FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain wurde durch die Bundespolizeiinspektion Offenburg an den Grenzübergängen Iffezheim, Rheinau, Wintersdorf und Kehl-Europabrücke Kontrollstellen betrieben. Die Anreise der Pariser Anhänger nach München erfolgte überwiegend mit Reisebussen und PKW. Bei den Kontrollmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte u.a. diverse Pyrotechnik, verbotene Gegenstände und Vermummungsgegenstände sicher. Darüber hinaus wurden insgesamt fünf Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz und sieben Verstöße gegen das Versammlungsgesetz festgestellt. Die Einsatzmaßnahmen der Bundespolizeiinspektion Offenburg wurden durch Kräfte der Bundespolizeiabteilung aus Bad Bergzabern unterstützt. Ebenfalls im Einsatz war die Gemeinsame Deutsch-Französische Diensteinheit, die Deutsch-Französische Einsatzeinheit sowie französische szenekundige Beamtinnen und Beamte der Police Nationale aus Paris.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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