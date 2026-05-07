BPOLI-OG: Schwiegervater bezahlt Geldstrafe - 25-Jähriger entgeht Haftstrafe

Rheinmünster (ots) - Am späten Dienstagabend (05.05.26) nahmen Bundespolizisten am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen rumänischen Staatsangehörigen fest. Der 21-Jährige wurde bei der Einreisekontrolle des Fluges aus London überprüft. Dabei stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort fest. Der junge Mann kontaktierte einen Bekannten, welcher die geforderte Geldstrafe für ihn ...

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