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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Schwiegervater bezahlt Geldstrafe - 25-Jähriger entgeht Haftstrafe

Offenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (06.05.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen deutschen Staatsangehörigen. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Betrugs. Der Schwiegervater des 25-Jährigen konnte die geforderte Geldstrafe für ihn begleichen, er entging damit einer 10-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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