Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Schwiegervater bezahlt Geldstrafe - 25-Jähriger entgeht Haftstrafe
Offenburg (ots)
Am Mittwochnachmittag (06.05.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen deutschen Staatsangehörigen. Die Überprüfung seiner Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Betrugs. Der Schwiegervater des 25-Jährigen konnte die geforderte Geldstrafe für ihn begleichen, er entging damit einer 10-tägigen Haftstrafe.
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