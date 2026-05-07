Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Schreckschusswaffe im Handschuhfach sichergestellt
Altenheim (ots)
Am Mittwochnachmittag (06.05.26) kontrollierten Bundespolizisten am Grenzübergang Altenheim ein Fahrzeug. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten die Beamten im Handschuhfach eine zugriffsbereite Schreckschusswaffe mit eingeführtem Magazin auffinden. Die Waffe wurde sichergestellt, den 19-jährigen syrischen Staatsangehörigen erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.
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