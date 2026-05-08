Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Exhibitionistische Handlung im Bahnhof Baden-Baden - Bundespolizei sucht Zeugen

Baden-Baden (ots)

Am heutigen Morgen (08.05.) kam es gegen 06:30 Uhr im Bahnhof Baden-Baden zu einer exhibitionistischen Handlung. Ein 57-jähriger deutscher Staatsangehöriger beobachtete eine 22-jährige deutsche Geschädigte, zog seine Hose herunter und manipulierte an seinem nicht erigierten Glied. Die Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt auf Bahnsteig 2, der 57-Jährige auf Bahnsteig 1.

Der Mann konnte durch die Landespolizei festgenommen werden.

Auf Bahnsteig 2 soll sich ebenfalls eine Familie mit einem ca. 6-8 Jahre alten Kind aufgehalten haben, die den Vorfall mitbekommen haben sollen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang die betroffene Familie, Zeugen sowie weitere Geschädigte, die Angaben zum Sachverhalt machen können.

Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter der Telefonnummer 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

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