Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gleich zwei unbefugte Aufenthalte im Gleisbereich

Ötigheim/Offenburg (ots)

Am 08. Mai 2026 musste die Bundespolizei gleich zu zwei Einsätzen wegen unbefugten Aufenthalts in den Gleisen. Am Mittag hatte sich am Bahnhof Offenburg ein 58-Jähriger am Ende des Bahnsteigs hinter dem Durchgang-Verboten-Schild aufgehalten. Am Abend hielt sich ein 17-Jähriger am Bahnhof Ötigheim im Gleisbereich auf, da ihm sein Handy heruntergefallen war. Beide deutschen Staatsangehörigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die Eisenbahnbetriebsordnung.

Die Bundespolizei warnt: Personen, die sich unbefugt im Gleisbereich aufhalten, bringen sich in Lebensgefahr! Züge fahren mit Geschwindigkeiten von über 160 Stundenkilometern, können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg. Zudem durchfahren Züge Bahnhöfe, in denen sie nicht halten, mit sehr hoher Geschwindigkeit. Häufig verlieren Menschen durch Fahrlässigkeit hier ihr Leben.

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