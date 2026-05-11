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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise mit falschem Dokument

Kehl (ots)

Am Samstagvormittag (09.05.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücke ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der Beifahrer, ein 27-jähriger algerischer Staatsangehöriger, wies sich dabei mit einem Foto einer spanischen Identitätskarte aus. Es bestanden erhebliche Zweifel an der Echtheit des Dokuments. Der Mann begleitete daraufhin die Beamten wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie versuchter unerlaubter Einreise zur Dienststelle. Dem 27-Jährigen wurde die Einreise verweigert und er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen. Zudem erhält er neben einer Anzeige ein vier Jahre gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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