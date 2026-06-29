Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Blitzeinbruch in Juweliergeschäft ++ Tostedt - Einbruch bei der Feuerwehr

Winsen (ots)

Blitzeinbruch in Juweliergeschäft

Heute, 29.6.2026, gegen kurz nach 3:00 Uhr, wurden mehrere Anwohner der Rathausstraße durch einen lauten Knall geweckt. Als die Zeugen auf die Straße schauten, entdeckten sie einen VW Passat, der rückwärts in der Schaufensterfassade eines Juweliergeschäfts stand. Die Zeugen konnten mehrere Personen beobachten, die Gegenstände aus dem Geschäft heraustrugen. Anschließend stiegen sie in einen dunklen Ford Focus, der mit laufendem Motor auf der Straße wartete, und fuhren davon. Nach Zeugenangaben waren insgesamt sechs dunkel gekleidete und maskierte Personen an dem Blitzeinbruch beteiligt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Allein der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren. Der zum Einbruch genutzte Wagen wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt.

Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben, oder denen der dunkle Ford Focus aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Tostedt - Einbruch bei der Feuerwehr

In der Nacht zu Samstag, 27.6.2026, in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 4:10 Uhr, sind Diebe in das Feuerwehrhaus an der Todtglüsinger Straße eingebrochen. Die Täter hatten eine Eingangstür aufgehebelt und anschließend die Rolltore an mehreren Fahrzeugen geöffnet. Aus einem der Fahrzeuge entwendeten sie ein Spreizgerät und dazugehörige Akkus. Die Täter konnten unbemerkt entkommen.

Der Schaden wird auf rund 12.000 EUR geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Tostedt unter der Tel.-Nr. 04182 404270 entgegen.

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