POL-LB: Jettingen-Unterjettingen: Milchautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag (09.06.2026) brachen noch unbekannte Täter in ein Schulgebäude in der Straße "Längenholz" in Herrenberg ein. Sie hebelten zunächst ein Fenster auf und brachen dann im Inneren mehrere Türen und verschlossene Schränke auf. Im Verwaltungstrakt, wo sich die Büros der Schulleitung und das Sekretariat befinden entwendeten die Täter einen Tresor, in dem sich unter anderem ...

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