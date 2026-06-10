PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Unterjettingen: Milchautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montagabend (08.06.2026) und Dienstmorgen (09.06.2026) machten sich noch unbekannte Täter an einem Milchautomaten im Imental in Unterjettingen zu schaffen. Vermutlich bohrten die Täter das Schloss des Automaten auf, so dass er sich öffnen ließ. Anschließend entwendeten sie das enthaltene Bargeld in etwa dreistelliger Höhe. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032 95491-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.06.2026 – 13:07

    POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Schulgebäude

    Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag (09.06.2026) brachen noch unbekannte Täter in ein Schulgebäude in der Straße "Längenholz" in Herrenberg ein. Sie hebelten zunächst ein Fenster auf und brachen dann im Inneren mehrere Türen und verschlossene Schränke auf. Im Verwaltungstrakt, wo sich die Büros der Schulleitung und das Sekretariat befinden entwendeten die Täter einen Tresor, in dem sich unter anderem ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 12:41

    POL-LB: Ditzingen: Einbruch in Lagerhalle

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen zwischen Montag (08.06.2026), 17.00 Uhr und Dienstag (09.06.2026), 07.00 Uhr in eine Scheune in der Verlängerung der Rutesheimer Straße in Ditzingen-Heimerdingen, Gewann Rußäcker, ein. Aus der Scheune, die als Lagerraum eines Handwerksbetriebs genutzt wird, stahlen die Unbekannten elektrisches Werkzeug im Wert von insgesamt etwa 2.500 Euro. Bereits im April (zwischen ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 11:35

    POL-LB: Kornwestheim: Brand auf Balkon eines Wohnhauses

    Ludwigsburg (ots) - Aus noch unbekannter Ursache kam es am Dienstagabend (09.06.2026) gegen 22:30 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim. Eine Nachbarin hatte zunächst Rauchgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Alarmierte Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stellten vor Ort ein offenes Feuer auf einem Balkon des Mehrparteienhauses fest. Wehrkräfte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren