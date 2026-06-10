POL-LB: Jettingen-Unterjettingen: Milchautomat aufgebrochen
Ludwigsburg (ots)
Zwischen Montagabend (08.06.2026) und Dienstmorgen (09.06.2026) machten sich noch unbekannte Täter an einem Milchautomaten im Imental in Unterjettingen zu schaffen. Vermutlich bohrten die Täter das Schloss des Automaten auf, so dass er sich öffnen ließ. Anschließend entwendeten sie das enthaltene Bargeld in etwa dreistelliger Höhe. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032 95491-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.
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