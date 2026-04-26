Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Zwei Einsätze binnen sechs Stunden in Wienhausen

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Wienhausen (ots)

Am Sonntag, dem 26. April 2026, wurde die Ortsfeuerwehr Wienhausen innerhalb von nur sechs Stunden zu zwei Einsätzen alarmiert.

Einsatz 1: Brand eines Hochsitzes und einer Eiche

Die erste Alarmierung erfolgte um 14:36 Uhr. Passanten hatten zwischen Wienhausen und Eicklingen eine unklare Rauchentwicklung wahrgenommen und den Notruf gewählt. Vor Ort eingetroffen, konnten die Einsatzkräfte den Brandort mittels Fernglas lokalisieren. Da die genaue Lage zunächst unklar blieb, suchten die Einsatzfahrzeuge das Gebiet in verschiedene Richtungen ab und entdeckten kurz darauf einen brennenden Baum auf einem Feld.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren ein Hochsitz sowie eine mächtige Eiche in Brand geraten. Da der Baum bereits im Stamm und im Astwerk brannte, musste er unter Zuhilfenahme eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs und einer Motorkettensäge so weit abgetragen werden, dass die Einsatzkräfte den Brandherd von innen heraus löschen konnten. Um alle Glutnester zu erreichen, kam unter anderem Netzmittel zum Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten knapp zweieinhalb Stunden.

Einsatz 2: Rauchentwicklung am Wohngebäude

Knapp zwei Stunden später erfolgte die nächste Alarmierung für die Feuerwehr Wienhausen. Gemeinsam mit den Feuerwehren aus Bockelskamp, Offensen und Oppershausen sowie dem Einsatzleitwagen aus Langlingen wurde die Feuerwehr mit dem Stichwort "B2 - Brennt Unrat an Hauswand" in den Lageweg gerufen.

Autofahrer hatten eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen und umgehend den Notruf gewählt. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte leiteten die Bewohner des Hauses gemeinsam mit Ersthelfern Löschmaßnahmen ein, um das an der Fassade rankende Efeu sowie den Grünwuchs in dem davorliegenden Beet abzulöschen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits unter Kontrolle, sodass sich die Maßnahmen der Einsatzkräfte auf eine Nachkontrolle mittels Wärmebildkamera beschränkten. Dank des schnellen Handelns der Meldenden und der Bewohner konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Dieser Einsatz konnte nach rund 20 Minuten beendet werden.

Zu den jeweiligen Brandursachen und der Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Personen kamen bei beiden Einsätzen nicht zu Schaden.

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