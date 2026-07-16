Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Brake +++ Drei Personen verletzt, hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 15. Juli 2026, gegen 14:00 Uhr, sind in Brake drei Personen verletzt worden. Zudem entstand erheblicher Sachschaden.

Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Brake befuhr die Straße Süderfeld in Richtung der Kreuzung B212/Hammelwarder Straße. Im Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines 84-jährigen Pkw-Fahrers aus Elsfleth, der auf der B212 unterwegs war.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 30-jährige Braker, der 84-jährige Elsflether sowie dessen 79-jährige Beifahrerin erlitten Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Totalschaden an den beteiligten Fahrzeugen. Der Gesamtschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

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