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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche nach Kabeldiebstahl in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen wurden in der Nacht zum Dienstag, 21. April 2026, gegen 2 Uhr zur Grothusstraße in Schalke alarmiert. Auf dem Parkplatz des dortigen Baumarktes stellten die Beamten fest, dass unbekannte Tatverdächtige Ladekabel an den dortigen Ladesäulen abgeschnitten und entwendet hatten. Im Rahmen der Fahndung konnten die Ladekabel, jedoch nicht die Tatverdächtigen, gefunden werden.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen im Bereich der Grothusstraße und Lockhofstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwach unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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