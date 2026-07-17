Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Bäckereifiliale in Stadland +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 15. Juli 2026, 18:30 Uhr, bis Donnerstag, 16. Juli 2026, 04:40 Uhr, in eine Stadländer Bäckereifiliale in der Marktstraße eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen, indem sie mit einem Stein die Schaufensterscheibe zerstörten. In der Folge durchsuchten sie den Verkaufsraum nach Diebesgut.

Welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Marktstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04731/26941-15 zu melden.

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