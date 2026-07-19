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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter ohne Versicherung

Ilmenau (ots)

Am Samstagabend gegen 21:25 Uhr kontrollieren Polizeibeamte eine 24-Jährige welche mit einem E-Scooter in der Unterpörlitzer Straße in Ilmenau fahrender Weise unterwegs ist. Hierbei stellen die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht versichert ist. Zudem steht die amtsbekannte 24-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mittels. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verläuft positiv auf den Konsum von Amphetamin und Methamphetamin. In der Folge wird die Weiterfahrt unterbunden und die Blutentnahme bei der jungen Frau angeordnet. Da diese auch keinen Eigentumsnachweis für den E-Scooter vorlegen kann, wird dieser sichergestellt. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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