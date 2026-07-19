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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat angegriffen- Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Freitagnachmittag gegen 17:40 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten, welcher an einer Hauswand eines Mehrfamilienhauses Am Fürstenberg in Arnstadt angebracht ist, mittels Böller aufzusprengen. Hierzu brachten der oder die Täter die Böller in den Ausgabeschacht des Automaten ein und ließen diese detonieren. Hierdurch wurde der Zigarettenautomat beschädigt, allerdings gelangten der oder die Täter weder an das Münzfach noch an die Zigaretten. Der Sachschaden am Automat beläuft sich auf ca. 150,- Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0179974/2026 zu melden. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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