Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fernseher aus Hausflur gestohlen- Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Am Freitag entwendeten bisher unbekannte Täter einen Philips Smart-TV im Wert von ca. 450 Euro aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Ohrdrufer Straße in Arnstadt. Das Gerät war noch original eingepackt und erst kurz vorher von der 72-jährigen Besitzerin gekauft wurden. Die Rentnerin hatte den Fernseher im Hausflur des Mehrfamilienhauses abgestellt, bevor sie diesen in ihre Wohnung bringen lassen wollte. Der oder die Täter waren jedoch schneller und nutzten einen unbeobachteten Moment, um das TV-Gerät mitzunehmen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0179874/2026 entgegen. (dl)

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