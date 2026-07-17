Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug

Landkreis Gotha (ots)

Eine 80-Jährige übergab einem Unbekannten Bargeld in Höhe von 10.000 Euro. Der Geldübergabe war ein betrügerischer Anruf vorangegangen. Es wurde vorgetäuscht, dass Falschgeld im Umlauf sei und ein angeblicher Polizeibeamter Bargeld zur Prüfung abholen würde. Die Seniorin kam der Aufforderung nach und übergab am 15. Juli das Geld an einen schlanken Mann mit schwarzen kurzen (nach hinten gekämmten oder gegelten) Haaren im Bereich Georgenthal. Der unbekannte Mann trug zudem einen schwarzen Bart (geschätzte fünf Zentimeter Haarlänge) und war gekleidet mit einer Jeans. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Haben Sie den Mann gesehen oder können Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen, wenden Sie sich bitte an die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0178949/2026). (jd)

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