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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (519) Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag (23.05.2026) bis Sonntagmorgen (24.05.2026) beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in Nürnberg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 16:00 Uhr am Samstag und 02:00 Uhr am Sonntag schlugen bislang unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses mehrere Seitenscheiben von dort abgestellten Bussen sowie einem Lkw ein.

Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9195 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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