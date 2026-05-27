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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (517) Tasche vom Fahrrad gestohlen - Polizei sucht zwei Zeugen

Nürnberg (ots)

Im Nürnberger Stadtteil Rennweg ist am Dienstagabend einem Radfahrer eine Tasche entwendet worden. Die Polizei sucht nun zwei Zeugen - einen Autofahrer, der den Mann offenbar warnen wollte, sowie einen weiteren Verkehrsteilnehmer, der ihn auf den Diebstahl hinwies.

Der 63-jährige Deutsche war am Dienstag (26.05.2026) gegen 19:30 Uhr mit seinem Fahrrad im Baustellenbereich Rennweg/Bayreuther Straße unterwegs und kam dort nur sehr langsam voran.

Während der Fahrt hupte ihn ein Pkw dreimal hintereinander an, worauf er jedoch nicht reagierte. Als der Radfahrer kurz darauf verkehrsbedingt anhalten musste, wies ihn ein weiterer Zeuge darauf hin, dass ihm zwischenzeitlich ein Unbekannter seine Männerhandtasche aus dem Korb des Gepäckträgers entwendet hatte. In der Tasche befanden sich Bargeld, ein Mobiltelefon sowie persönliche Gegenstände.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Die Ermittler suchen den unbekannten Autofahrer, der den Radfahrer mit dem Hupen offenbar vor dem Diebstahl warnen wollte, sowie den Verkehrsteilnehmer, der den Geschädigten ansprach und auf die Tat aufmerksam machte. Beide Männer sind für die weiteren Ermittlungen wichtige Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost unter der Telefonnummer 0911 9195-0 entgegen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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D-90443 Nürnberg
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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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