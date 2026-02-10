Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mann verletzt: Polizei ermittelt wegen Hundevorfall

Schlüchtern (ots)

(lei) Ein Zwischenfall mit zwei Hunden, der sich bereits am vergangenen Donnerstag im Stadtteil Hutten zutrug, hat sich nun zu einem Fall für die Polizei entwickelt. Die ermittelt jetzt wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Demnach war ein Bewohner des Dorfes gegen 10.45 Uhr mit seinem Hund in der Feldgemarkung im Bereich des Nusswegs unterwegs, als seinen Angaben zufolge ein anderer Vierbeiner plötzlich auf seinen angeleinten Hund zu rannte. Dieser wiederum riss sich wohl aus Angst von seinem Herrchen los und ergriff die Flucht. Durch den Ruck kam der Mann zu Fall und zog sich in der Folge eine blutige Verletzung am Kopf zu. Ein namentlicher Hinweis darauf, wem der andere Hund gehört, liegt den Beamten bereits vor. Zeugen des Vorfalls können sich bei der Schlüchterner Polizei melden (06661 9610-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell