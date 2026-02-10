POL-OF: Mann verletzt: Polizei ermittelt wegen Hundevorfall
Schlüchtern (ots)
(lei) Ein Zwischenfall mit zwei Hunden, der sich bereits am vergangenen Donnerstag im Stadtteil Hutten zutrug, hat sich nun zu einem Fall für die Polizei entwickelt. Die ermittelt jetzt wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Demnach war ein Bewohner des Dorfes gegen 10.45 Uhr mit seinem Hund in der Feldgemarkung im Bereich des Nusswegs unterwegs, als seinen Angaben zufolge ein anderer Vierbeiner plötzlich auf seinen angeleinten Hund zu rannte. Dieser wiederum riss sich wohl aus Angst von seinem Herrchen los und ergriff die Flucht. Durch den Ruck kam der Mann zu Fall und zog sich in der Folge eine blutige Verletzung am Kopf zu. Ein namentlicher Hinweis darauf, wem der andere Hund gehört, liegt den Beamten bereits vor. Zeugen des Vorfalls können sich bei der Schlüchterner Polizei melden (06661 9610-0).
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell