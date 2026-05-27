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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (516) Motorradkontrollgruppe stellt mehrere Verstöße bei Kontrollen auf der B 25 fest

Dinkelsbühl (ots)

Am Sonntag (24.05.2026) führte die Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf der B 25 bei Dinkelsbühl (Lkrs. Ansbach) umfangreiche Kontrollen durch. Bei mehreren Motorrädern war die Betriebserlaubnis erloschen.

In der Zeit von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr kontrollierten speziell geschulte Beamte der Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Mittelfranken an einem Parkplatz auf der B 25 in Fahrtrichtung Wilburgstetten rund 80 Motorräder und deren Fahrer. Neben der stationären Kontrollstelle führten die Einsatzkräfte zusätzlich mobile Kontrollen mit zivilen Motorrädern durch.

Bei fünf Motorrädern stellten die Beamten technische Veränderungen fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Hierbei handelte es sich unter anderem um nicht eingetragene Bremskomponenten sowie Veränderungen am Geräusch- und Abgasverhalten.

Die Einsatzkräfte leiteten in allen Fällen entsprechende Bußgeldverfahren ein. Bei einem Motorrad untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Der Fahrer holte das Fahrzeug anschließend mit einem Anhänger ab.

Die Kontrollmaßnahmen wurden von den meisten Verkehrsteilnehmern positiv aufgenommen. Zahlreiche Motorradfahrer nutzten zudem die Möglichkeit, sich mit den speziell geschulten Beamten über technische Vorschriften sowie sicheres Verhalten im Straßenverkehr auszutauschen.

Die Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Mittelfranken führt regelmäßig gezielte Kontrollen durch, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und technische Verstöße zu ahnden.

Erstellt durch: Michael Sebald

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Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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