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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (513) Exhibitionist am Maxtor aufgetreten

Nürnberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (27.05.2026) trat in der Nürnberger Altstadt ein Exhibitionist auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 03:30 Uhr waren zwei Frauen im Bereich des Maxtorgrabens zu Fuß unterwegs, als ihnen der Unbekannte entgegentrat und sich in schamverletzender Weise zeigte.

Die beiden Frauen verständigten umgehend den Polizeinotruf, woraufhin die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte umfangreiche Fahndungsmaßnahmen einleitete. Der Mann konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Er trug eine vermutlich kurze Hose, eine dunkle Kapuzenjacke und eine Sturmmaske. Auffällig waren seine schwarzen Turnschuhe mit markanten weißen Sohlen.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Montag bis Donnerstag
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Freitag
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Sonntag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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