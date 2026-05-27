Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (512) Einbruch in Schule - Zeugen gesucht
Nürnberg (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitagnachmittag (22.05.2026) und Dienstagmorgen (26.05.2026) in eine Schule im Nürnberger Westen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.
Im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr am Freitag und 07:00 Uhr am Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Schule in der Muggenhofer Straße.
In den Innenräumen brachen die Täter Türen auf und durchsuchten weitere Räume. Ob es zu einem Entwendungsschaden gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.
Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 bei der Polizei zu melden.
Erstellt durch: Michael Sebald
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