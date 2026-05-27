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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (512) Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitagnachmittag (22.05.2026) und Dienstagmorgen (26.05.2026) in eine Schule im Nürnberger Westen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr am Freitag und 07:00 Uhr am Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Schule in der Muggenhofer Straße.

In den Innenräumen brachen die Täter Türen auf und durchsuchten weitere Räume. Ob es zu einem Entwendungsschaden gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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