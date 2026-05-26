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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (510) Raub in der Nürnberger Innenstadt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Ein 20-Jähriger wurde in der Nürnberger Innenstadt mit einem Messer bedroht und seiner Wertsachen beraubt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags (24.05.2026) hielten zwei unbekannte Personen einen 20-jährigen Mann (amerikanischer Staatsangehöriger) in der Grünanlage am Jakobstor auf und forderten ihn unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seiner Wertsachen auf. Die Täter erbeuteten eine Bauchtasche sowie eine Goldkette im Gesamtwert von rund 3.800 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte trafen die ersten Maßnahmen vor Ort und fahndeten im Umfeld nach den Tatverdächtigen, bislang ohne Erfolg.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Person 1 (männlich): bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke Person 2 (weiblich): bekleidet mit einem rosa Oberteil und einer schwarzen Hose

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Grünanlage am Jakobstor gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

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Polizeipräsidium Mittelfranken
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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