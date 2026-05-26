Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (507) Containerbrand im Fürther Hafen

FÜRTH (ots)

Am Montagabend (25.05.2026) kam es auf dem Gelände einer Recyclingfirma im Fürther Hafen zu einem Containerbrand. Aufgrund des Feuers kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung.

Gegen 21:00 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Nürnberg über einen Containerbrand auf dem Gelände einer Recyclingfirma in der Hafenstraße informiert.

Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Fürth und der Polizeiinspektion Fürth war bereits starke Rauchentwicklung feststellbar. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, insbesondere zur bislang ungeklärten Brandursache, aufgenommen.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

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