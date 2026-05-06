POL-OE: Jugendlicher nach Unfall leicht verletzt
Wenden (ots)
Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (05. Mai) um 16:40 Uhr auf der "Wendebachstraße". In einem Einmündungsbereich war es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorroller eines 15-Jährigen und dem Auto einer 49-Jährigen gekommen. Durch die Kollision verletzte sich der Jugendliche leicht. Sein 14-jähriger Sozius (Beifahrer) blieb unverletzt. An PKW und Motorroller entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.
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