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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendlicher nach Unfall leicht verletzt

Wenden (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (05. Mai) um 16:40 Uhr auf der "Wendebachstraße". In einem Einmündungsbereich war es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorroller eines 15-Jährigen und dem Auto einer 49-Jährigen gekommen. Durch die Kollision verletzte sich der Jugendliche leicht. Sein 14-jähriger Sozius (Beifahrer) blieb unverletzt. An PKW und Motorroller entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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