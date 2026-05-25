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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (504) Mann verletzt zwei Polizeibeamte

Stein (ots)

Am Sonntagnachmittag (24.05.2026) nahm die Polizei in Stein (Lkrs. Fürth) einen aggressiven und mutmaßlich stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Der 31-Jährige leistete hierbei Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte.

Gegen 16:00 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und meldete, dass sich eine stark alkoholisierte männliche Person sehr aggressiv in einem Freizeitbad in der Albertus-Magnus-Straße verhalte. Alarmierte Streifenbesatzungen trafen vor Ort auf einen 31-jährigen Deutschen.

Da sich der offensichtlich alkoholisierte Mann auch gegenüber den Beamten aggressiv zeigte, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam. Hiergegen setzte sich der 31-Jährige jedoch vehement zur Wehr und verletzte dabei zwei Polizeibeamte.

Die Beamten brachten den Tatverdächtigen anschließend zur Polizeiinspektion Stein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth veranlassten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme.

Die beiden verletzten Polizeibeamten blieben weiterhin dienstfähig.

Der 31-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Sebald

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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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