Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (504) Mann verletzt zwei Polizeibeamte
Stein (ots)
Am Sonntagnachmittag (24.05.2026) nahm die Polizei in Stein (Lkrs. Fürth) einen aggressiven und mutmaßlich stark alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Der 31-Jährige leistete hierbei Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte.
Gegen 16:00 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und meldete, dass sich eine stark alkoholisierte männliche Person sehr aggressiv in einem Freizeitbad in der Albertus-Magnus-Straße verhalte. Alarmierte Streifenbesatzungen trafen vor Ort auf einen 31-jährigen Deutschen.
Da sich der offensichtlich alkoholisierte Mann auch gegenüber den Beamten aggressiv zeigte, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam. Hiergegen setzte sich der 31-Jährige jedoch vehement zur Wehr und verletzte dabei zwei Polizeibeamte.
Die Beamten brachten den Tatverdächtigen anschließend zur Polizeiinspektion Stein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth veranlassten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme.
Die beiden verletzten Polizeibeamten blieben weiterhin dienstfähig.
Der 31-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.
Erstellt durch: Michael Sebald
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