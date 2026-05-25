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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (503) Brand an Nürnberger Grundschule - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (22.05.2026) geriet das Dach der Turnhalle einer Grundschule in Nürnberg in Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 19:30 Uhr stellte ein Zeuge den Brand an einer Schule in der Wiesenstraße fest und verständigte den Notruf.

Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd stand der Dachbereich der Turnhalle bereits in Flammen. Aufgrund des Brandgeschehens stürzte der Dachstuhl ein.

Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im Millionenbereich liegen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nahm noch in der Nacht die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Brandort vor. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur bislang ungeklärten Brandursache, führt das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
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D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

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Montag bis Donnerstag
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Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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